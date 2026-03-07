الرئيسية
الأهلي يحسم ديربي جدة بثلاثية
الأهلي يحسم ديربي جدة بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time19 / رمضان / 1447 هـ       7 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حقق فريق الأهلي فوزًا غاليًا على نظيره الاتحاد ، مساء الجمعة، بنتيجة 3-1، في الجولة الـ 25 بدوري روشن.

جاء الهدف الأول لفريق الأهلي في الدقيقة 23 عن طريق اللاعب إيفان توني، مستغلا عرضية من الجانب الأيسر، ليحولها لداخل الشباك.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه لاعب الاتحاد فابينهو في الدقيقة 32.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الاتحاد في الدقيقة 50، ليتقدم لتسديد الركلة فابينيو، ويتمكن من إسكان الكرة داخل الشباك في الدقيقة 51.

وأحرز رياض محرز الهدف الثاني لفريق الأهلي في الدقيقة 59، بتسديدة أرضية بقدمه اليسرى لم يتمكن حارس مرمى الاتحاد من التصدي لها.

وجاء الهدف الثالث لفريق الأهلي في الدقيقة 85 عن طريق اللاعب فراس البريكان، مستغلا خطأ قاتل من حارس مرمى الاتحاد.

بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة بالمركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 42 نقطة بالمركز السادس.

 

 

 

 

 

