الأهلي يحسم ديربي جدة بثلاثية

البلاد (جدة)
جاء الهدف الأول لفريق الأهلي في الدقيقة 23 عن طريق اللاعب إيفان توني، مستغلا عرضية من الجانب الأيسر، ليحولها لداخل الشباك.
وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه لاعب الاتحاد فابينهو في الدقيقة 32.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الاتحاد في الدقيقة 50، ليتقدم لتسديد الركلة فابينيو، ويتمكن من إسكان الكرة داخل الشباك في الدقيقة 51.
وأحرز رياض محرز الهدف الثاني لفريق الأهلي في الدقيقة 59، بتسديدة أرضية بقدمه اليسرى لم يتمكن حارس مرمى الاتحاد من التصدي لها.
وجاء الهدف الثالث لفريق الأهلي في الدقيقة 85 عن طريق اللاعب فراس البريكان، مستغلا خطأ قاتل من حارس مرمى الاتحاد.
بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة بالمركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 42 نقطة بالمركز السادس.
