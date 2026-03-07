الأمين العام لمجلس التعاون يدين ويستنكر العدوان الإيراني الغادر الذي استهدف مباني في البحرين

البلاد (الرياض)
أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار العدوان الإيراني الغادر الذي استهدف مباني في مملكة البحرين الشقيقة، تضم عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية المشاركة في مركز العمليات البحري الموحد التابع للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد أن استهداف منشآت تضم عناصر من القوات البحرية لدول مجلس التعاون المشاركة في مركز العمليات البحري الموحد يعد عملًا عدائيًا مرفوضًا يتنافى مع جميع القوانين والأعراف الدولية، ويكشف مجددًا عن النهج التصعيدي الذي تنتهجه إيران تجاه دول مجلس التعاون.
وشدد الأمين العام، على أن دول مجلس التعاون تقف صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديد يستهدف أمنها أو سلامة قواتها ومنشآتها الحيوية، مؤكدًا تضامن مجلس التعاون الكامل مع مملكة البحرين ودولة قطر، ودعمهما في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما، مجددًا التأكيد على أن أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأ وأن أي اعتداء على إحدى دوله أو قواته المشتركة هو اعتداء على جميعها.