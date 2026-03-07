الأمير عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الداخلية وزير مكافحة المخدرات بجمهورية باكستان الإسلامية

السياسةالأمير عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الداخلية وزير مكافحة المخدرات بجمهورية باكستان الإسلامية صحيفة البلادaccess_time19 / رمضان / 1447 هـ 7 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (الرياض) تلقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من وزير الداخلية وزير مكافحة المخدرات بجمهورية باكستان الإسلامية محسن رضا نقوي. وأدان وزير الداخلية الباكستاني خلال الاتصال الاعتداءات السافرة التي استهدفت المملكة، مؤكدًا تضامن بلاده في مواجهة أي تهديدات تمس أمن المملكة واستقرارها. كما جرى خلال الاتصال بحث المستجدات الراهنة والتأكيد المشترك على التعاون الثنائي وتعزيزه في إطار الشراكة بين البلدين الشقيقين