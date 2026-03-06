“وزاري”مجلس الجامعة العربية يعقد اجتماعًا لمناقشة الاعتداءات الإيرانية 

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اجتماعًا في دورة غير عادية يوم الأحد المقبل عبر تقنية الفيديو، لمناقشة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية في انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار.
ويأتي الاجتماع بناء على طلب من المملكة العربية السعودية، والأردن، والبحرين، وعمان، وقطر، والكويت، ومصر.
