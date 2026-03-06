قطر تدين هجومًا إيرانيًا على مبانٍ في البحرين تضم عناصر من القوات البحرية القطرية

واس (الدوحة)
أدانت دولة قطر بأشد العبارات، الهجوم الإيراني الذي استهدف مباني في مناطق متفرقة من مملكة البحرين، تضم عناصر من القوات البحرية القطرية، مشاركين ضمن مركز العمليات البحري الموحد التابع للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدته عملًا عدائيًا سافرًا وانتهاكًا صارخًا لسيادة البحرين وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها وأمن المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم، بثته وكالة الأنباء القطرية، تضامن دولة قطر الكامل مع البحرين في مواجهة هذا الاعتداء، مشددة على أن استهداف منشآت تضم قوات تعمل في إطار منظومة العمل الخليجي المشترك يشكل تصعيدًا خطيرًا يمس أمن دول مجلس التعاون ويقوض مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول.
وأوضحت الوزارة أن أفراد القوات البحرية القطرية الذين كانوا موجودين في المباني المستهدفة بخير ولم تسجل بينهم أي إصابات، وأن سفارة قطر لدى البحرين اتخذت الإجراءات اللازمة لمتابعة أوضاعهم وتأمين سلامتهم، بالتنسيق مع الجهات المختصة في البحرين.
وجددت الوزارة إدانة قطر لجميع الأعمال التي تهدد أمن دول المنطقة وسلامة منشآتها، داعية إلى وقف التصعيد والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويجنب شعوبها مخاطر المزيد من التوتر.
