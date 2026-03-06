في “روشن”.. ضمك يتغلب على الرياض بثلاثية

البلاد (جدة)
وأنهى ضمك سلسلة من ثلاث مباريات دون فوز، محققًا انتصاره الثالث هذا الموسم ليتقدم للمركز 15 آخِر مراكز البقاء في الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة.
وفي المقابل، تلقى الرياض الخسارة الثالثة تواليًا ليتجمد رصيده عند 16 نقطة ويتراجع للمركز 16 في منطقة الهبوط.
افتتح جوناتان أوكيتا التسجيل لضمك في الدقيقة 35، بعدما سيطر على تمريرة طويلة من المدافع جمال حركاس قبل أن يطلق تسديدة قوية في المرمى.
وضاعف فالنتين فادا تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 53، بعدما استغل هجمة مرتدة سريعة ليتقدم إلى داخل منطقة الجزاء ويطلق تسديدة منخفضة في الشباك.
وحسم سنوسي هوساوي انتصار ضمك بعد مرور ساعة من اللعب، بعدما سجل الهدف الثالث بضربة رأس قوية من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية لعبها عبد الرحمن العبيد.
جوناثان أوكيتا يفتتح التسجيل لصالح ضمك في الدقيقة 34.#ضمك 1 × 0 #الرياضpic.twitter.com/gNaCoX79Od#صحيفة_البلاد | #نادي_ضمك | #نادي_الرياض | #ضمك_الرياض@SPL | @mosgovsa | @AlRiyadhFC | @DAMAC_CLUB
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) March 5, 2026
ضمك يسجل الهدف الثاني عن طريق فالنتين فادا في الدقيقة 53.#ضمك 2 × 0 #الرياضpic.twitter.com/uoUjiI8G1P#صحيفة_البلاد | #نادي_ضمك | #نادي_الرياض | #ضمك_الرياض@SPL | @mosgovsa | @AlRiyadhFC | @DAMAC_CLUB
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) March 5, 2026
سنوسي هوساوي يسجل الهدف الثالث لصالح ضمك في الدقيقة 60.#ضمك 3 × 0 #الرياضpic.twitter.com/KZ6jUuE19x#صحيفة_البلاد | #نادي_ضمك | #نادي_الرياض | #ضمك_الرياض@SPL | @mosgovsa | @AlRiyadhFC | @DAMAC_CLUB
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) March 5, 2026