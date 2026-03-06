في “روشن”.. ضمك يتغلب على الرياض بثلاثية

البلاد (جدة)

حقق نادي ضمك فوزًا مهمًا على ضيفه الرياض بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر دوري روشن.

سجل ثلاثية ضمك كل من جوناثان أوكيتا وفالنتين فادا وسنوسي هوساوي في الدقائق 35 و53 و60 من عمر المباراة.

وأنهى ضمك سلسلة من ثلاث مباريات دون فوز، محققًا ‌انتصاره الثالث هذا ‌الموسم ليتقدم ​للمركز ‌15 ⁠آخِر ​مراكز البقاء ⁠في الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة.

وفي المقابل، تلقى الرياض الخسارة الثالثة تواليًا ليتجمد رصيده عند 16 نقطة ويتراجع ⁠للمركز 16 في ‌منطقة الهبوط.

افتتح ‌جوناتان أوكيتا التسجيل ​لضمك في ‌الدقيقة 35، بعدما ‌سيطر على تمريرة طويلة من المدافع جمال حركاس قبل أن يطلق تسديدة قوية في المرمى.

وضاعف فالنتين ‌فادا تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 53، ⁠بعدما استغل ⁠هجمة مرتدة سريعة ليتقدم إلى داخل منطقة الجزاء ويطلق تسديدة منخفضة في الشباك.

وحسم سنوسي هوساوي انتصار ضمك بعد مرور ساعة من اللعب، بعدما سجل الهدف الثالث بضربة رأس قوية من مسافة ​قريبة بعد ​ركلة ركنية لعبها عبد الرحمن العبيد.