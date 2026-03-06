سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي العهد بدولة الكويت

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد في دولة الكويت.
وقد عبر سمو ولي العهد -حفظه الله- وسمو ولي عهد دولة الكويت عن إدانتهما للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تُعد انتهاكًا لسيادة الدول وأمنها وسلامة شعوبها، ولما لها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما جرى خلال الاتصال التأكيد على الجهود القائمة لتعزيز التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
