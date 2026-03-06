سمو ولي العهد يتلقى اتصاليين هاتفيين من رئيسي فلسطين وجيبوتي

الأولىسمو ولي العهد يتلقى اتصاليين هاتفيين من رئيسي فلسطين وجيبوتي صحيفة البلادaccess_time18 / رمضان / 1447 هـ 6 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (جدة) تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين. وقد أكد فخامة الرئيس خلال الاتصال تضامن فلسطين مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها ودعمها؛ لما تتخذه المملكة من إجراءات لصون أمنها وحماية أراضيها. كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي. وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في ظل التصعيد العسكري الراهن بالمنطقة. وقد عبر فخامة الرئيس عن وقوف بلاده إلى جانب المملكة تجاه ما تعرضت له من عدوان، مؤكدًا دعم بلاده لما تتخذه المملكة من إجراءات؛ بما يسهم في تعزيز أمن المملكة واستقرارها.