سمو ولي العهد يتلقى اتصاليين هاتفيين من رئيسي فلسطين وجيبوتي

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين. وقد أكد فخامة الرئيس خلال الاتصال تضامن فلسطين مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها ودعمها؛ لما تتخذه المملكة من إجراءات لصون أمنها وحماية أراضيها.