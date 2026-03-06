سمو وزير الدفاع يجري اتصالًا هاتفيًا بولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الإماراتي

الأولىسمو وزير الدفاع يجري اتصالًا هاتفيًا بولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الإماراتي صحيفة البلادaccess_time18 / رمضان / 1447 هـ 6 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (الرياض) أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الإماراتي. وجرى خلال الاتصال إدانة العدوان الإيراني الذي استهدف المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة والدول الشقيقة، والتأكيد على التضامن الكامل ووضع كافة الإمكانات في كل ما يتخذ من إجراءات تجاه