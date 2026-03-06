انطلاق مهرجان الشرقية الدولي لجمال الخيل العربية الأصيلة بالأحساء

البلاد (الأحساء)
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، انطلقت مساء اليوم، منافسات مهرجان الشرقية الدولي لجمال الخيل العربية الأصيلة، التي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وتستمر حتى 7 مارس الجاري في قلعة أمانة الأحساء.
ويشارك في المهرجان (278) جوادًا لـ (188) مالكًا يمثلون (6) دول، يتنافسون في (6) بطولات مُقسمة على (8) فئات و (16) شوطًا.
ويأتي تنظيم المهرجان تأكيدًا لمكانة الأحساء بصفتها محطة بارزة لإقامة الفعاليات التراثية والثقافية، ودعمًا للأنشطة التي تعزز جودة الحياة، وتُسهم في تنشيط الحراك السياحي والاقتصادي بالمحافظة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويُعد المهرجان إحدى أبرز الفعاليات النوعية في المنطقة، كونه يجمع مُلّاك ومُربي الخيل العربية الأصيلة من داخل المملكة وخارجها، في منافسات تستعرض نقاء السلالات وجمال التكوين وأصالة الموروث العربي المرتبط بالخيل، في أجواء احتفالية تليق بعراقة الخيل العربية ومكانتها في وجدان المجتمع السعودي.