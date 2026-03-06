الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجوم صاروخي اخترق أجواء البلاد

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان اليوم أن “الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجوم صاروخي اخترق أجواء البلاد وعلى إثر ذلك انطلقت صفارات الإنذار وفق الإجراءات المتبعة”.
وأوضح العطوان في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أن عملية الاعتراض أسفرت عن سقوط بعض الشظايا ما أدى إلى وقوع أضرار مادية محدودة تمثّلت في تضرر مركبة، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية.
وشدد على أن القوات المسلحة الكويتية تواصل تنفيذ مهامها الدفاعية بكفاءة وجاهزية عالية بما يضمن حماية البلاد وصون أمنها واستقراره
