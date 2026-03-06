الدفاعات الجوية الإماراتية تدمر 9 صواريخ باليستية وتعترض 109 طائرات مسيّرة

واس (أبوظبي)
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية دمرت اليوم 9 صواريخ باليستية، كما اعترضت 109 طائرات مسيّرة، بينما سقطت 3 منها داخل أراضي دولة الإمارات.
وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر، تم رصد 205 صواريخ باليستية، حيث تم تدمير 190 صاروخًا، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، وسقط صاروخان داخل أراضي دولة الإمارات، كما رصدت 1184 طائرة مسيّرة إيرانية واعتراض 1110 منها، فيما سقطت 74 طائرة منها داخل أراضي دولة الإمارات، كما تم أيضًا رصد وتدمير عدد 8 صواريخ جوالة.
وذكرت أن هذه الاعتداءات خلفت 3 حالات وفاة من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلاديشية، و112حالة إصابة بسيطة من الجنسيات الإماراتية والمصرية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية والبنغلاديشية والسريلانكية والأذربيجانية واليمنية والأوغندية والإريترية واللبنانية والأفغانية والبحرينية ومن جزر القمر والتركية.
وتؤكد وزارة الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.
وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر، تم رصد 205 صواريخ باليستية، حيث تم تدمير 190 صاروخًا، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، وسقط صاروخان داخل أراضي دولة الإمارات، كما رصدت 1184 طائرة مسيّرة إيرانية واعتراض 1110 منها، فيما سقطت 74 طائرة منها داخل أراضي دولة الإمارات، كما تم أيضًا رصد وتدمير عدد 8 صواريخ جوالة.
وذكرت أن هذه الاعتداءات خلفت 3 حالات وفاة من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلاديشية، و112حالة إصابة بسيطة من الجنسيات الإماراتية والمصرية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية والبنغلاديشية والسريلانكية والأذربيجانية واليمنية والأوغندية والإريترية واللبنانية والأفغانية والبحرينية ومن جزر القمر والتركية.
وتؤكد وزارة الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.