استهداف فندق ومبانٍ سكنية… هجماتٌ إيرانية متواصلة على البحرين

البلاد (جدة)

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، فجر الجمعة، أن هجوماً إيرانياً استهدف فندقاً ومبنيين سكنيين في العاصمة المنامة، ما أدى إلى أضرار مادية من دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

وأوضحت الوزارة في بيان أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة في أحد المبنيين نتيجة الهجوم.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق إطلاق صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة التعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية.

وفي السياق ذاته، ذكرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي ما تزال تتصدى لموجات متتابعة من الهجمات الإيرانية التي تستهدف أراضي المملكة.

وأوضحت القيادة أن الدفاعات الجوية تمكنت منذ بدء الهجمات من تدمير 78 صاروخاً و129 طائرة مسيّرة كانت في طريقها نحو البحرين.

واعتبرت القيادة العامة أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة بواسطة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.