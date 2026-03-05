وسط تصاعد التوترات الإقليمية.. غواصة أمريكية تغرق سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا

البلاد (كولومبو)

وسط تصاعد الصراع الإقليمي واستمرار الحرب بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، أفادت تقارير أن غواصة أمريكية أغرقت سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا، في حادث أسفر عن سقوط قتيل وإصابة العشرات، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن المفقودين.

وذكرت ثلاثة مسؤولين أمريكيين، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن الغارة نفذتها غواصة عسكرية أمريكية. وأعلنت البحرية ووزارة الدفاع السريلانكية أن الحادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة 32 آخرين، نُقلوا جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما يعتقد أن نحو 101 شخص كانوا على متن السفينة في عداد المفقودين. وأوضح وزير خارجية سريلانكا، فيجيتا هيراث، أن البحرية استجابت لنداء استغاثة من السفينة في الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي، وبدأت عمليات الإنقاذ فورًا.

وأكد مصدر في البحرية السريلانكية أن “79 شخصًا تم إنقاذهم ونقلهم إلى المستشفى، أحدهم مصاب بجروح خطيرة، بينما يُعتقد أن 101 آخرين فقدوا، والسفينة غرقت”. وكانت السفينة قد أطلقت نداء استغاثة قبالة سواحل مدينة جالي في جنوب سريلانكا.

ويأتي هذا الحادث بعد إعلان الجيش الأميركي عن إغراق 17 سفينة إيرانية منذ الأسبوع الماضي، فيما توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقضاء على منظومات الصواريخ البالستية الإيرانية وأسطولها البحري والحربي، في تصعيد جديد للتوترات العسكرية في المنطقة.