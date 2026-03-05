وزير الرياضة يعتمد “جولة يوم العلم” في مسابقات الدوري السعودي

البلاد (جدة)

اعتمد وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تسمية إحدى جولات الدوريات المحلية باسم “جولة يوم العلم”، احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية.

وشمل القرار تسمية الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، والجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى “دوري يلو”، إضافة إلى الجولة الـ27 من دوري الدرجة الثانية، بـ “جولة يوم العلم”، مع الاحتفاء بهذه المناسبة في مختلف الألعاب الرياضية الأخرى.

وتحتفل المملكة العربية السعودية في 11 مارس من كل عام بـ”يوم العلم”، وهو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- العلم بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء، وذلك بتاريخ 27 من ذي الحجة عام 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م