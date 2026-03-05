وزير الخارجية يبحث مع وزيري خارجية البرازيل وبولندا هاتفيًا تطورات الأحداث في المنطقة

السياسةوزير الخارجية يبحث مع وزيري خارجية البرازيل وبولندا هاتفيًا تطورات الأحداث في المنطقة صحيفة البلادaccess_time17 / رمضان / 1447 هـ 5 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (الرياض) تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية ماورو فييرا. وجرى خلال الاتصال، بحث تطورات الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها. كما تلقى سمو وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية بولندا رادوسلاف سيكورسكي. وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا، والجهود المبذولة حيالها