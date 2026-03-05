قطر تعلن تعرّض أراضيها لهجوم صاروخي ودفاعاتها الجوية تتصدى له

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم، تعرض دولة قطر لهجوم صاروخي، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تصدت للهجمة الصاروخية.
ودعت الوزارة، في بيان صحفي، -وفقًا لوكالة الأنباء القطرية- المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.
