في اتصالٍ بسمو ولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها

صحيفة البلاد       5 مارس 2026

 

البلاد (جدة)

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس قاسم جورمارت توقايف رئيس جمهورية كازاخستان.

وأكد رئيس جمهورية كازاخستان خلال الاتصال تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها المملكة، ودعم كازاخستان لما تتخذه المملكة من إجراءات لصون أمنها وحماية أراضيها.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

