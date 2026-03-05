الأولى

سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس السنغال

البلاد (جدة)

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس باسيرو ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال.

وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في ظل التصعيد العسكري الراهن بالمنطقة.

وقد عبر فخامته عن التضامن مع المملكة تجاه ما تعرضت له من عدوان، مؤكدًا دعم بلاده ومساندتها لما تتخذه من إجراءات بما يسهم في تعزيز أمن المملكة واستقراره

