رداً على الضربات الأمريكية.. الحرس الثوري يؤكد استمرار هجماته

البلاد (طهران)

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس (الأربعاء)، أنه سيواصل هجماته العسكرية طالما استمرت الولايات المتحدة في تنفيذ ضربات ضد إيران، مهددًا بـ”تدمير البنية التحتية العسكرية والاقتصادية في المنطقة”.

وجاء البيان بعد تصريحات لمسؤولين إيرانيين كبار، أبرزهم محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، الذي شدد على أن بلاده لا تنوي التفاوض مع واشنطن، مؤكداً أن طهران قادرة على الاستمرار في الحرب في الشرق الأوسط طالما اقتضت الحاجة، وأن “لا ثقة بأي أساس للتفاوض مع الأميركيين”.

من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤخراً أن إيران ترغب في الحوار، لكنه اعتبر أن “الآن فات الأوان”، مستعرضاً ما وصفه بخسائر إيران في دفاعها الجوي وقواتها البحرية والجوية.

وفي سياق العمليات العسكرية، كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن تدمير 17 سفينة إيرانية، بالإضافة إلى مئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، فيما نفذت قاذفات B2 غارات على مواقع للحرس الثوري الإيراني. بالمقابل، أطلقت إيران أكثر من 500 صاروخ باليستي وأكثر من 2000 طائرة مسيرة تجاه إسرائيل ودول الخليج، وفق تقديرات أولية أمريكية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة ودول المنطقة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والجوية، وسط مخاوف من توسيع نطاق الصراع الإقليمي.