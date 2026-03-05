رابطة دوري روشن تعلن تأجيل مباراة الخلود والقادسية

البلاد (جدة)

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديل موعد مباراة الخلود والقادسية ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، بعد قرار إعادة جدولة اللقاء الذي كان مقررًا إقامته اليوم الخميس.

وأوضحت الرابطة أن قرار التأجيل جاء نتيجة إلغاء رحلة نادي القادسية المتجهة إلى منطقة القصيم، ما حال دون وصول الفريق في الموعد المحدد لخوض المباراة.

وبحسب القرار الجديد، ستقام المباراة بين الخلود والقادسية يوم السبت 7 مارس 2026، عند الساعة 10:00 مساءً.

وأكدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين حرصها على تطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير المسابقة بشكل منظم يحقق العدالة بين جميع الفرق المشاركة.