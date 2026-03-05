السياسة

رابطة العالم الإسلامي تُدين محاولة الاستهداف الإيرانية لجمهوريتي تركيا وأذربيجان

17 / رمضان / 1447 هـ       5 مارس 2026

واس (مكة المكرمة)

أدانَتْ رابطةُ العالم الإسلاميّ -باستنكارٍ شديدٍ- محاولة استهداف إيران لجمهوريتي تركيا وأذربيجان، في سياق مواصلة اعتداءاتِها السَّافِرة لعددٍ من الدُّول.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّدَ معالي الأمين العام، رئيسُ هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الاعتداءات، واصفًا إيّاها بأنها عدوانٌ سافرٌ على القِيَم الدِّينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مؤكدًا أهمية تصدي المجتمع الدولي بكافة مكوّناتِه لهذا الانفلات الإجراميّ بكلّ حزم.

m.samy

كتب بواسطة

