“الجوازات” تقدم تقنية “البوابات الإلكترونية” في مطاري الملك عبدالعزيز بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة لخدمة ضيوف الرحمن

البلاد (الرياض)
تقدم المديرية العامة للجوازات، تقنياتها الحديثة في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، لخدمة ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءات سفرهم بسرعة وسهولة.
وتتيح تقنية البوابات الإلكترونية (E-gates) في المطارين، إنهاء إجراءات دخول ومغادرة ضيوف الرحمن “ذاتيًا” من خلال مطابقة البيانات الحيوية في ثوانٍ معدودة، ما يعزز من انسيابية الحركة وتقليص فترات الانتظار في صالات الجوازات خلال موسم العمرة بشهر رمضان المبارك.
وتأتي تقنية البوابات الإلكترونية ضمن خطط وزارة الداخلية لتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء تجربة الزوار وتحسين الخدمات في المنافذ الحيوية.