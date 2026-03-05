متابعات

“الجوازات” تقدم تقنية “البوابات الإلكترونية” في مطاري الملك عبدالعزيز بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة لخدمة ضيوف الرحمن

صحيفة البلادaccess_time17 / رمضان / 1447 هـ       5 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
تقدم المديرية العامة للجوازات، تقنياتها الحديثة في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، لخدمة ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءات سفرهم بسرعة وسهولة.
وتتيح تقنية البوابات الإلكترونية (E-gates) في المطارين، إنهاء إجراءات دخول ومغادرة ضيوف الرحمن “ذاتيًا” من خلال مطابقة البيانات الحيوية في ثوانٍ معدودة، ما يعزز من انسيابية الحركة وتقليص فترات الانتظار في صالات الجوازات خلال موسم العمرة بشهر رمضان المبارك.
وتأتي تقنية البوابات الإلكترونية ضمن خطط وزارة الداخلية لتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء تجربة الزوار وتحسين الخدمات في المنافذ الحيوية.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

