إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الصومالي “رحمة ورملا” في الرياض

البلاد (الرياض)
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بدأ الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة بقيادة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ظهر اليوم، عملية فصل التوأم الملتصق الصومالي “رحمة ورملا” في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض.
وأوضح الدكتور عبدالله الربيعة، أن التوأم تبلغان من العمر 13 شهرًا وقدمتا إلى المملكة في 6 مايو 2025م، وتلتصقان في أسفل البطن والحوض ولكل منهما طرفان سفليان مكتملان، حيث أظهرت الفحوصات الطبية الدقيقة اشتراكهما في القولون والمستقيم، مع تداخل في الجهازين البولي والتناسلي واشتراك في عظمة الحوض، وذلك بعد سلسلة من الفحوصات المتخصصة والاجتماعات المكثفة للفريق الطبي.
وبيّن أن التوأم “رملا” تعاني من ضمور كامل في الكليتين مع فشل كلوي تام؛ مما يستدعي إجراء غسيل كلوي مباشرة بعد الفصل، فيما تعاني “رحمة” من ضمور كامل في الكلية اليسرى، وتوجد تكيسات في الكلية اليمنى التي تعمل حاليًا بشكل مناسب؛ مما يستوجب مراقبة دقيقة بعد العملية لضمان استمرارها في أداء وظائفها.
وأفاد أن نسبة الخطورة المتوقعة تصل إلى 40% نظرًا للتحديات الطبية المصاحبة للحالة، مشيرًا إلى أنه تم شرح الحالة بشكل مفصل لوالدي التوأم اللذين أبديا تفهمهما لخطة الفريق الجراحي، مشيرًا إلى أن العملية خُطط لإجرائها على 8 مراحل ومن المتوقع أن تستغرق قرابة 14 ساعة، ويشارك فيها 36 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية في تخصصات التخدير، وجراحة الأطفال، وجراحة المسالك البولية للأطفال، وجراحة العظام، وجراحة التجميل.
مما يذكر أن الفريق الطبي قام خلال الـ (35) عامًا الماضية بدراسة وتقييم (156) حالة، وفَصَلَ (68) توأمًا ملتصقًا من (28) دولة، ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة.
ورفع الدكتور الربيعة، باسمه ونيابة عن أعضاء الفريق الطبي والجراحي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يحظى به البرنامج من دعم واهتمام ومتابعة مستمرة، سائلًا المولى عز وجل أن تكلل العملية بالنجاح وأن يمنّ على التوأم بالصحة والعافية.