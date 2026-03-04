وزير الخارجية البحريني: الهجمات الإيرانية تُشكِّل انتهاكًا خطيرًا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية

واس (المنامة)
أكَّد وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وأسفرت عن أضرار في البنية التحتية المدنية والمباني السكنية والممتلكات الخاصة والمنشآت الاقتصادية والنفطية، تُشكِّل انتهاكًا خطيرًا لميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي والإنساني، ومبادئ حسن الجوار، وتهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وقال وفق ما بثته وكالة أنباء البحرين اليوم: “إن هذه الاعتداءات الإيرانية التي ترهب المدنيين الآمنين، لا سيما في شهر رمضان، لا مبرر لها على الإطلاق؛ في ظل التزام دول مجلس التعاون والدول العربية بالسلام والحوار والدبلوماسية والوساطة كخيارات إستراتيجية لحل النزاعات”، مشددًا على أن هذا السلوك العدواني يُقوِّض الاستقرار الإقليمي، ويُشكِّل انتهاكًا للقوانين والقيم الإنسانية والأخلاقية.
وبيّن أن أمن دول المجلس لا يتجزأ، وفقًا للنظام الأساسي واتفاقية الدفاع المشترك، منوهًا بالحق المشروع لدول مجلس التعاون في الدفاع عن النفس، بما يخولها اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، بالتنسيق مع حلفائها وشركائها، داعيًا المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف الانتهاكات الإيرانية، والعمل المشترك لضمان أمن الأجواء والممرات البحرية.