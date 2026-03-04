السياسة

وزارة الدفاع القطرية تعلن التصدي لـ10 طائرات مسيرة وصاروخي كروز

16 / رمضان / 1447 هـ       4 مارس 2026

 

البلاد (الدوحة)
أعلنت وزارة الدفاع بدولة قطر عن تعرض الدولة، فجر اليوم، لهجوم بـ10 طائرات مسيّرة وصاروخي “كروز” من إيران؛ وتم التصدي لـ6 طائرات مسيّرة، وطائرتين مسيّرتين وصاروخي “كروز”، كذلك طائرتين مسيّرتين أخريين.
وشددت الوزارة، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء القطرية، على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات -بإذن الله- لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي، داعية المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

