نمو إنتاج القطاع الخاص

البلاد (الرياض)

سجل مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات 56.1 نقطة في فبراير الماضي، واستمرار التحسن في ظروف الأعمال بشكل عام، كما أشارت المؤشرات الفرعية إلى بيئة أعمال جيدة.

وأشار التقرير إلى استمرار ارتفاع الطلب، وزيادة الإنتاج بقوة لدى الشركات؛ ما عزز سوق العمل بشكل أكبر، فيما أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادة المشاريع الجديدة. كما أظهر المؤشر زيادة المبيعات المحلية وارتفاع الطلبات.

وأوضحت التعليقات أن السياسات الحكومية الداعمة، وتحسين الإنفاق الاستهلاكي، وتطوير الأعمال الرقمية، ساهمت في زيادة حجم الأعمال الجديدة، كما شهدت الشركات تحسناً في الطلبات الدولية.