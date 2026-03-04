مركز امتثال يراقب جودة خدمات المعتمرين والزوار

البلاد (المدينة المنورة)

يواصل فرع وزارة الحج والعمرة بمنطقة المدينة المنورة جهوده في متابعة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، من خلال مركز امتثال، الذي يُعدُّ الذراع المعنية برفع كفاءة الإجراءات، وضبط جودة الأداء لدى شركات ومؤسسات العمرة ومقدمي الخدمة.

وأوضح مدير وحدات المراقبة الميدانية بفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة تركي عبدالله ترناتي، أن مركز امتثال يتولى مراقبة جميع الخدمات المقدمة للمعتمرين في المواقع الميدانية، ومحطات الاستقبال والمغادرة والمراكز ذات العلاقة، إضافة إلى متابعة أداء مقدمي الخدمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود أي تقصير، بما يضمن تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

وبيّن أن الفرق الميدانية تتابع يوميًا ما بين 20 إلى 25 عملية تفويج في مختلف المواقع، إلى جانب متابعة نحو 20 إلى 25 عملية مغادرة، يجري تنسيقها وتغديرها إلى المنافذ البرية والجوية وإلى مكة المكرمة، ضمن منظومة عمل متكاملة تواكب كثافة الحركة خلال موسم العمرة، ولا سيما في شهر رمضان الذي يُعد ذروة الموسم من حيث الاستقبال والمغادرة.

وأشار إلى أنه منذ بداية موسم العمرة تم استقبال أكثر من 10 ملايين، و500 ألف معتمر عبر جميع المنافذ، فيما يبلغ عدد المتواجدين حاليًا نحو 750 ألف معتمر في مكة المكرمة، وأكثر من 250 ألفًا في المدينة المنورة، مؤكدًا أن جميعهم يتلقون الخدمات بيسر وسهولة، مع متابعة مستمرة في مقار إقامتهم ومحطات الاستقبال والمراكز المخصصة لخدمتهم.

وأضاف أن المدينة المنورة تشهد يوميًا استقبال ما يقارب 30 ألف معتمر، ومغادرة أعداد مماثلة تقريبًا، مع توقع استقبال أكثر من 400 ألف معتمر وزائر مع نهاية الشهر الكريم، فيما يتجاوز معدل التواجد اليومي حاليًا 250 ألف معتمر في المدينة.

ولفت إلى أن من أبرز مهام مركز امتثال تنفيذ زيارات استباقية للوحدات السكنية؛ للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المعتمرين والزوار، والتحقق من وجود الاتفاقيات والعقود المبرمة بين شركات الخدمة والوحدات السكنية، بما يضمن جودة الإقامة وسلامة الإجراءات، إلى جانب إعداد التقارير الإحصائية الدورية، ومتابعة مؤشرات الأداء، والإشراف على تنفيذ الخطط في الفروع والمنافذ. وأكد أن الوزارة، عبر لجانها الميدانية بالمدينة المنورة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تواصل جهودها لخدمة ضيوف الرحمن، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، بما يسهم في تحقيق رضا المستفيدين، وتقديم تجربة مميزة للمعتمرين وزوار المدينة المنورة.