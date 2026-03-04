مجمع صناعي للزيتون بالجوف

البلاد (سكاكا)

تعزيزا للصناعات التحويلية الزراعية بمنطقة الجوف، شهد مقر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة مراسم توقيع مذكرة تفاهم إستراتيجية، بحضور مدير عام فرع الوزارة المهندس عبدالعزيز بن محمد الرجيعي، لتدشين مشروع المجمع الصناعي النموذجي للزيتون في مدينة سكاكا.

مثّل طرفي الاتفاقية كل من رئيس مجلس إدارة جمعية جود الزراعية الدكتور أحمد بن محمد السناني، ورئيس مجلس إدارة جمعية منتجي الزيتون بالجوف المهندس غالي بن مبارك الفهيقي، وتهدف هذه الشراكة إلى صياغة نموذج عملي يخدم التطلعات الاقتصادية للمنطقة.