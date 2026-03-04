قطر: نتضامن مع السعودية والكويت

البلاد (الدوحة)

أدانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية، التي استهدفت سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض والكويت، وعدتها انتهاكًا صارخًا للمواثيق والقوانين الدولية. وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أمس (الثلاثاء)، على تعارض الهجمات الإيرانية على السفارتين مع الاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية، التي تجرم الاعتداء على مقار البعثات الدبلوماسية، وتمنح الحصانة لمبانيها وموظفيها.

وأكدت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل، مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسلامة أراضيهما.