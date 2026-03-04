الأولى

سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية الصين ورومانيا والهند

صحيفة البلادaccess_time16 / رمضان / 1447 هـ       4 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي وزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية السيد وانغ يي.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا، والجهود المبذولة حيالها.
كما تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من وزيرة خارجية رومانيا السيدة أوانا تويو.
وجرى خلال الاتصال، بحث تطورات الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها.

وتلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبرامانيام جايشانكار.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأحداث في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا، والجهود المبذولة بشأنها.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *