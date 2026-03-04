سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية الصين ورومانيا والهند

البلاد (الرياض)
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي وزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية السيد وانغ يي.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا، والجهود المبذولة حيالها.
كما تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من وزيرة خارجية رومانيا السيدة أوانا تويو.
وجرى خلال الاتصال، بحث تطورات الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها.