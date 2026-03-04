جمعية الإرادة تنظم “معرض الإرادة الرمضاني الخيري”

البلاد (جدة)

أعلنت جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة عن إقامة معرض الإرادة الرمضاني الخيري، وهو إحدى مبادراتها البارزة في شهر رمضان المبارك، بهدف توفير مستلزمات العيد للأسر بأسعار مخفضة، مع تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويُقام المعرض في موقعين رئيسيين، الأول في مكة المكرمة: بمقر غرفة مكة المكرمة التجارية الصناعية (قاعة G2 بجوار فعالية فوانيس مكة)، خلال الفترة من 16 إلى 20 رمضان، والموقع الثاني في جدة: بمركز لو برستيج مول، خلال الفترة من 22 إلى 26 رمضان.

يتميز المعرض بمشاركة مباشرة من بائعين من الأشخاص ذوي الإعاقة الموهوبين، الذين يعرضون مجموعة واسعة من المنتجات المتنوعة.

ويعد المعرض وجهة مثالية للأسر خلال الشهر الفضيل، استعدادًا لعيد الفطر المبارك، فيما يساهم الزوار في دعم مباشر للمشاركين من ذوي الإعاقة.

وتؤكد جمعية الإرادة أن هذا المعرض يعكس رسالتها الأساسية في “صناعة جيل مبدع من ذوي الإعاقة”، من خلال دمج الموهبة بالتمكين الاقتصادي، وتأكيد أن “الإعاقة الحقيقية هي إعاقة الفكر لا الجسد”. ويأتي المعرض ضمن سلسلة فعاليات رمضانية للجمعية، التي تشمل أيضًا حملات دعم لإقامة مقر دائم لجمعية الإرادة، مع العمل ضمن مجموعة من البرامج النوعية لتحسين جودة حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة.