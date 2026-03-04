السياسة

تركيا تعلن تدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه مجالها الجوي

صحيفة البلاد       4 مارس 2026

 

واس (أنقرة)
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) والمتمركزة في شرق المتوسط، أسقطت صاروخًا أطلقته إيران باتجاه الأجواء التركية.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، أن شظايا الصاروخ سقطت في منطقة “دورتيول” بمحافظة هاتاي جنوبي تركيا، ولم يسفر الحادث عن إصابات أو خسائر بشرية.
وأكدت أن تركيا تحتفظ بحق الرد على أي موقف عدائي ضدها، لافتةً إلى أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة كافة للدفاع عن الأراضي التركية ومجالها الجوي بشكل حاسم ودون تردد.
