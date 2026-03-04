 بـ335 مليون يورو.. مَن يحسم صراع الملايين في ديربي جدة؟

البلاد (جدة)

يحتضن ملعب “الإنماء” بمدينة جدة، مساء الجمعة المقبل، مواجهة مرتقبة من العيار الثقيل تجمع بين الأهلي والاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين، في ديربي يحمل طابعًا خاصًا بين قطبَيْ جدة.

يدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة، بفارق نقطتين فقط خلف المتصدر النصر، في وقت يسعى فيه لمواصلة الضغط على القمة.

في المقابل، يأتي الاتحاد في المركز الخامس برصيد 42 نقطة، ويطمح لتقليص الفارق مع فرق المقدمة والعودة بقوة إلى سباق المراكز المتقدمة.

ويستهدف الأهلي تكرار تفوقه على غريمه التقليدي، بعدما حسم مواجهة الدور الأول لصالحه بهدف دون رد، فيما يدخل الاتحاد المواجهة بشعار استعادة الهيبة في الديربي.

وتبلغ القيمة السوقية لمواجهة ديربي جدة 335.33 مليون يورو، بواقع 170.78 مليون يورو للأهلي، و164.55 مليون يورو للاتحاد، وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت”.

ميلوت الأعلى في الأهلي

يدخل الأهلي ديربي جدة بتشكيلة تضم مجموعة من الأسماء ذات القيمة السوقية المرتفعة، يتصدرها الفرنسي إنزو ميلوت بقيمة سوقية تبلغ 28 مليون يورو، ليكون الأعلى بين محترفي الفريق الأجانب.

ويأتي البرازيلي جالينو في المركز الثاني بقيمة 22 مليون يورو، فيما يحل الإنجليزي إيفان توني ثالثًا بقيمة 20 مليون يورو. ويكمل البرازيلي روجر إيبانيز القائمة بقيمة سوقية تبلغ 17 مليون يورو.

ويتصدر فراس البريكان قائمة اللاعبين السعوديين الأعلى قيمة في الأهلي، حيث تبلغ قيمته السوقية 4 ملايين يورو.

ويأتي بعده علي مجرشي بقيمة سوقية تبلغ 1.2 مليون يورو، فيما يحل زياد الجهني بقيمة 700 ألف يورو. كما يتواجد محمد سليمان ضمن القائمة بقيمة سوقية تبلغ 700 ألف يورو.

ديابي الأعلى في الاتحاد

يدخل الاتحاد ديربي جدة بقائمة تضم مجموعة من الأسماء ذات القيمة السوقية العالية، يتصدرها الفرنسي موسى ديابي بقيمة سوقية تبلغ 28 مليون يورو، ليكون الأعلى بين محترفي الفريق الأجانب.

ويأتي المغربي يوسف النصيري والبرتغالي روجر فرنانديز في المركز الثاني بقيمة سوقية تبلغ 22 مليون يورو لكل منهما. ويكمل البرازيلي فابينيو القائمة بقيمة سوقية تبلغ 13 مليون يورو.