الكشف عن مدة غياب رونالدو عن النصر

البلاد (جدة)

كشفت تقارير عن مدة غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الفيحاء، والتي انتهت بفوز العالمي بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وكان نادي النصر قد أعلن مساء الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، الحالة الصحية للنجم البرتغالي، موضحًا أن الفحوصات الطبية أثبتت تعرضه لإصابة عضلية عقب المباراة الأخيرة.

وأشار النادي في بيانه إلى أن رونالدو بدأ بالفعل برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا، على أن يتم تقييم حالته بشكل يومي لحين تعافيه وعودته إلى التدريبات الجماعية مع الفريق.

ولم يكشف النصر في بيانه الرسمي مدة غياب اللاعب، إلا أن الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أكد أن رونالدو سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع.

وقد تمتد آثار هذه الإصابة إلى مشاركاته الدولية، إذ باتت مشاركته مع منتخب البرتغال خلال فترة التوقف الدولي المقبلة محل شك، خاصة أنها تمثل المعسكر الأخير قبل انطلاق نهائيات كأس العالم.