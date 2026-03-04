الرئيس الفرنسي يعلن إرسال حاملة الطائرات شارل ديجول إلى البحر المتوسط

البلاد (باريس)
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، أنه أمر حاملة الطائرات شارل ديجول وطائراتها وفرقاطاتها المرافقة بالإبحار إلى البحر المتوسط، وذلك في أعقاب الوضع الراهن في الشرق الأوسط.
وقال في خطاب تلفزيوني اليوم: إنه لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة في ظل إغلاق مضيق هرمز وتهديد قناة السويس وممرات الشحن في البحر الأحمر جراء اتساع رقعة الصراع.
وأضاف “لدينا مصالح اقتصادية يجب حمايتها، لأن أسعار النفط والغاز والتجارة الدولية تتأثر بشدة بهذه الحرب”.
وأشار إلى أن فرنسا أرسلت فرقاطة إلى قبرص وأسقطت طائرات مسيرة في سماء حلفائها الخليجيين وكانت طائرات رافال من بين الأصول المستخدمة.
وتابع ماكرون “لدينا اتفاقيات دفاعية تربطنا بقطر والكويت والإمارات”.
وأوضح أن فرنسا تساعد مواطنيها الراغبين في مغادرة المنطقة على الخروج، وأن رحلتين جويتين ستصلان إلى باريس مساء اليوم, مبينًا أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في بعض المواقع في فرنسا.
