أخضر التايكوندو يدخل مرحلة الحسم قبل بطولتي سلوفينيا وهولندا

متابعة (محمد الجليحي)

اختتم المنتخب السعودي للتايكوندو معسكره الإعدادي الذي أُقيم في مدينة جدة خلال الفترة من (20) فبراير حتى (4) مارس، ضمن برنامج التحضير للمشاركة في بطولتي سلوفينيا وهولندا، بمشاركة (17) لاعباً ولاعبة، حيث احتضن المركز الأولمبي التدريبات اليومية وسط انضباط والتزام جميع العناصر،

وضم المعسكر اللاعبين: دنيا صابر، دنيا أبو طالب، أزين عبدالله، عبدالله المشرف، متعب بهاري، رياض حمدي، طارق حامدي، رحمة الخواهر ، مشاري بامسعود، نواف البيشي، عبدالعزيز الخالدي، محمد المحمد الصالح، علي البوحمود، ميرال مطر، هديل إبراهيم، مريم الخزعل، فهد الفرشان، عبدالإله الدوسري، إلياس الهزلي، الجوهرة مبارك، ريم الشمري، طارق زواوي، عبدالله القميزي، وعلي الخيبري.

وأشرف على المعسكر فنياً المدرب الروسي قوربان، يعاونه هاني المطرفي، وسيف طرابلسي، ومحمد بخيت، وراديكا ايساف ، فيما ضم الجهاز الإداري مرام مطر، محمد الغامدي، وفايز بياري، إلى جانب الطاقم المساند الذي عمل على تهيئة الأجواء المناسبة لتنفيذ البرنامج الإعدادي وفق الخطة المعتمدة.

من جانبه، أكد رئيس لجنة المنتخبات خالد جمهور الشمراني، أن المعسكر حقق أهدافه الفنية والإدارية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال الإعداد تمهيداً للمشاركة في بطولتي سلوفينيا وهولندا، معرباً عن ثقته في قدرة المنتخب على تقديم مستوى مشرّف يعكس حجم العمل المبذول خلال الفترة الماضية.

