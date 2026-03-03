السياسة

“قوة دفاع البحرين” تعلن تدمير 73 صاروخًا و91 طائرة مسيّرة إيرانية معادية

15 / رمضان / 1447 هـ       3 مارس 2026

 

واس (المنامة)

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 73 صاروخًا و91 طائرة مسيّرة، أطلقت ضمن الاعتداء الإيراني الإرهابي الغاشم على مملكة البحرين، مؤكدةً نجاحها في إحباط العدوان الذي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وأكَّدت قوة دفاع البحرين -وفق ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية- أن شنّ الاعتداءات العشوائية والمفرطة بالصواريخ والمسيّرات لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية يُمثِّل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي، ويضرب بعرض الحائط جميع المواثيق الدولية والأخلاقيات الإنسانية، مشددةً على احتفاظ مملكة البحرين بحقها المشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للدفاع عن سيادتها وأمنها

