السياسة

قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية على سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة والكويت

صحيفة البلادaccess_time15 / رمضان / 1447 هـ       3 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق
clock-icon

منذ ساعة

play

القراءة الصوتية

واس (الدوحة)
أدانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض والكويت، وعدتها انتهاكًا صارخًا للمواثيق والقوانين الدولية.
وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، على تعارض الهجمات الإيرانية على السفارتين مع الاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تجرم الاعتداء على مقار البعثات الدبلوماسية وتمنح الحصانة لمبانيها وموظفيها.
وأكدت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل، مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسلامة أراضيهما.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *