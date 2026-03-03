رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يستقبل جمعية أصدقاء المرضى

البلاد (الخبر)

استقبل رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور فهد بن أحمد الحربي، في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع للمدينة الطبية الأكاديمية بالجامعة، رئيس جمعية أصدقاء المرضى بالمنطقة الشرقية عبدالحكيم العمار، وعددًا من أعضاء الجمعية من رجال الأعمال بالمنطقة، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، ضمن زيارتهم السنوية للاطمئنان على المرضى المنومين وتهنئتهم بالشهر الفضيل.

ورحّب رئيس الجامعة في مستهل الزيارة بالحضور، معربًا عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة_الشرقية- حفظهما الله- على حرصهما واهتمامهما ودعمهما المستمر لجمعية أصدقاء المرضى والخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، مثمنًا الدور القيادي الذي يضطلع به سموهما في دعم منظومة الرعاية الصحية بالمنطقة الشرقية.

كما أشاد بالدور الإنساني والاجتماعي الذي تضطلع به الجمعية، مؤكدًا أهمية الشراكة المجتمعية في دعم القطاع الصحي وتعزيز جودة الحياة للمرضى ومؤكدًا أهمية الشراكة المجتمعية في دعم القطاع الصحي وتعزيز جودة الحياة للمرضى.

بعد ذلك، قدّم المدير التنفيذي لمستشفى الملك فهد الجامعي الدكتور عبدالله يوسف عرضًا مرئيًا استعرض فيه مكونات المدينة الطبية الأكاديمية، وما تضمه من مرافق تخصصية وتجهيزات طبية متقدمة، إضافةً إلى أبرز الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين.

ثم قام الحضور بجولة لزيارة المرضى المنومين في المستشفى، وهنأوا المرضى بشهر رمضان المبارك، متمنين لهم الشفاء العاجل.

وفي ختام الزيارة، أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فهد بن أحمد الحربي أن هذه الزيارات تجسد روح المسؤولية الاجتماعية، وتعزز أواصر التعاون بين مؤسسات المجتمع والقطاع الصحي، بما ينعكس إيجابًا على راحة المرضى وتحسين تجربتهم العلاجية.

كما أشاد بجهود أعضاء جمعية أصدقاء المرضى، مثمنًا دورهم المتواصل وما يقدمونه من مبادرات سنوية تسهم في دعم المستشفى الجامعي ومستشفيات المنطقة الشرقية، مؤكدًا أن ما يقومون به يجسد نموذجًا مشرّفًا للعطاء المجتمعي وروح التكافل، داعيًا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يديم على الوطن نعمة الخير والازدهار.

وأشار إلى أن إسهامات رجال الأعمال الداعمين تمثل رافدًا مهمًا لتعزيز الخدمات الصحية، من خلال مساندة الجهود الرامية إلى تطوير التجهيزات الطبية وتلبية احتياجات المرضى، مبينًا أن زياراتهم الرمضانية للمستشفيات تعكس حرصهم على الوقوف ميدانيًا على احتياجات المرضى، والإسهام في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.