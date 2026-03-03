المهندس الجاسر رئيسًا تنفيذيًا لمدينة محمد بن سلمان غير الربحية

البلاد (الرياض)
أعلنت مدينة محمد بن سلمان غير الربحية “مدينة مسك” تعيين المهندس سامي بن جاسر الجاسر رئيسًا تنفيذيًا للمدينة، ابتداءً من يوم الاثنين 2 مارس 2026م، وذلك ضمن مرحلة تُكثِّف فيها المدينة جهودها لرفع كفاءة منظومتها التشغيلية، وتوسيع شراكاتها الإستراتيجية، وتسريع تنفيذ أولوياتها التطويرية بما يدعم تحقيق مستهدفاتها طويلة المدى.
يأتي هذا التعيين بناءً على ما تحقق خلال السنوات الماضية، وتعزيز مكانة المدينة بصفتها أول مدينة غير ربحية في العالم من نوعها، وفي سعيها لبناء بيئة متكاملة تُعزز التعلم والابتكار وتنمية المبادرات ذات الأثر، بما يواكب تطلعات شباب المملكة ويعظّم الأثر التنموي للمدينة محليًا وعالميًا.
واستندت المدينة في هذا التعيين إلى خبرة الجاسر القيادية في التطوير الإستراتيجي، ودوره في بناء شراكات تكاملية بين القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع أولويات المرحلة المقبلة ويعزّز تنفيذ برامج المدينة وخططها التطويرية.
وفي السياق ذاته، يختتم ديفيد هنري مهامه بصفته رئيسًا تنفيذيًا ابتداءً من التاريخ ذاته، بعد أن قاد مدينة مسك منذ عام 2019م خلال مرحلتها التأسيسية، وأسهم في تحويلها من رؤية إلى واقع حضري متكامل يعكس قيم منظومة “مسك” وتطلعات شباب المملكة.
وشهدت تلك المرحلة تفعيل عدد من الأصول الإستراتيجية، وافتتاح مدارس مسك ومدارس الرياض، واستكمال أعمال انتقال مؤسسة مسك إلى مقرّها الجديد.
وبناءً على طلب مجلس إدارة مدينة مسك، سيواصل ديفيد هنري دعم المدينة بصفته مستشارًا للمجلس حتى منتصف عام 2026م، بما يدعم استمرارية التنفيذ ويعزز تكامل الجهود خلال الفترة المقبلة.