الأمير راكان بن سلمان يستقبل رئيس شركة نادي الدرعية ويؤكد على إرث الدرعية في المشهد الرياضي محليًا وعالميًا

صحيفة البلاد       15 / رمضان / 1447 هـ       3 مارس 2026

 

البلاد (الدرعية)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز محافظ الدرعية، في مكتبه بالمحافظة اليوم، صاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن سعود رئيس مجلس إدارة شركة نادي الدرعية.
وجرى خلال الاستقبال استعراض خطط النادي وتوجهاته الإستراتيجية للمرحلة المقبلة، الرامية إلى بلوغ أعلى مستويات التميّز في رياضات مختارة، بما يعكس طموح الدرعية وحضورها على الصعيد العالمي، والعمل على تطوير المنظومة الرياضية بروح مبتكرة تنطلق من هوية الدرعية وإرثها التاريخي.
وأكد الأمير راكان بن سلمان أهمية إبراز إرث الدرعية والاعتزاز به محليًا وعالميًا ضمن المشهد الرياضي في المملكة الذي يحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وترسيخ كيان رياضي قوي ومستدام يواصل تحقيق الإنجازات.
وأشاد بالجهود التي يبذلها مجلس إدارة النادي ومنسوبوه، مؤكدًا دعمه لكل ما من شأنه تعزيز مسيرة النادي وتمكينه من تحقيق مستهدفاته الطموحة.
من جانبه أعرب الأمير خالد بن محمد بن سعود عن شكره وتقديره لسمو محافظ الدرعية على دعمه واهتمامه، مبينًأ أن نادي الدرعية يستلهم مكانة الدرعية التاريخية، ويحرص على ترجمة هذا الإرث في أدائه ومسيرته الرياضية.
وفي ختام الاستقبال تسلم الأمير راكان بن سلمان هدية تذكارية عبارة عن شعار الفريق الأول بالنادي.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

