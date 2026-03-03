الأردن تدين بأشدّ العبارات الاعتداءَيْن الإيرانيَّيْن على سفارتَي أمريكا في المملكة والكويت

واس (عمّان)
أدانت الحكومة الأردنية اليوم بأشدّ العبارات الاعتداءَيْن الإيرانيَّيْن اللذَيْن استهدفا مبنيَي سفارتَي الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية وفي دولة الكويت؛ واعتبارهما انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيَّتَي جنيف لعام 1949 وفيينا لعام 1961 للعلاقات الدبلوماسية التي تمنح الحصانة لمقارّ البعثات الدبلوماسية والكوادر العاملة فيها.
وأكّدت وزارة الخارجية الأردنية، تضامن الأردن ووقوفه المطلق مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، ودعمه كلّ ما تتّخذه من خطوات وتدابير لمواجهة الاعتداءات الإيرانية لحماية أمنهما واستقرارهما والحفاظ على سلامة مواطنيهما