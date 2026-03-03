أمانة الشرقية تطلق مبادرة «إضاءات الساحل الشرقي» لتعزيز الهوية العمرانية برؤية مستدامة بالظهران

البلاد (الدمام)

أطلقت الظهران مبادرة إضاءات الساحل الشرقي، في خطوة نوعية تهدف إلى تحويل القيم التراثية لعمارة الساحل الشرقي إلى حلول حضرية مستدامة، من خلال تنفيذ إضاءات ومجسمات جمالية مستوحاة من الهوية المحلية، بما يسهم في تحسين جودة المشهد الحضري وتعزيز الإحساس بالمكان.

وتقوم المبادرة على توظيف رمزية عمارة الساحل الشرقي ضمن رؤية تصميمية معاصرة تدمج بين العناصر الفنية وتقنيات الإضاءة المستدامة، لإيجاد بيئة حضرية أكثر جاذبية وتكاملًا، كما تستلهم التصاميم عناصرها من الطبيعة الساحلية، مثل النخيل والنباتات المحلية، إلى جانب الزخارف المعمارية التقليدية، مع اعتماد مواد عالية الجودة تشمل GRC والستانلس ستيل والأحجار الطبيعية، وأنظمة إضاءة دافئة موفرة للطاقة.

من جانبه، أوضح رئيس بلدية مدينة الظهران المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني، أن مبادرة إضاءات الساحل الشرقي تمثل تجسيدًا لرؤية البلدية في تطوير مشهد حضري يعكس أصالة المكان ويواكب مفاهيم الاستدامة والابتكار، مؤكدًا العمل على إبراز الهوية العمرانية للساحل الشرقي بأسلوب معاصر يعزز جودة الحياة، ويمنح سكان وزوار الظهران تجربة بصرية مميزة ترتبط بتاريخ المنطقة وخصوصيتها الثقافية.

وأضاف القحطاني أن البلدية مستمرة في تنفيذ مشاريع تطويرية ترتقي بالفضاءات العامة، وتدعم مستهدفات التنمية الحضرية، بما يعزز مكانة الظهران كمدينة تجمع بين التراث والتجديد.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي ضمن جهود البلدية المتواصلة لتطوير البيئة الحضرية، وتعزيز الهوية البصرية، وتحقيق التوازن بين الجمال الوظيفي والاستدامة في مختلف مشاريعها.