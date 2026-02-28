فريقا التعاون وسلام الجامعة يتأهلان إلى نهائي بطولة جدة لكرة القدم

البلاد (جدة)
تأهل فريق “التعاون” إلى نهائي بطولة جدة لكرة القدم 2026، بعد فوزه على نظيره “حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة”، في المواجهة التي جمعتهما اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بهدفين دون رد.
وفي المواجهة الثانية، تمكن فريق “سلام الجامعة” من خطف بطاقة العبور لنهائي البطولة، بعد فوزه على فريق “شرطة محافظة جدة” بهدف وحيد.
وبهذا الفوز، يضرب فريق “التعاون” موعدًا في المباراة النهائية يوم الثلاثاء القادم، أمام فريق “سلام الجامعة “، وذلك على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، في حين يلتقي فريق “شرطة محافظة جدة” نظيره “حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة” في مواجهة تحديد المركز الثالث، وذلك يوم الأحد القادم على ذات الملعب.
