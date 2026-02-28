السياسة

سمو وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية الكويت

12 / رمضان / 1447 هـ      28 فبراير 2026

البلاد (الرياض)

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بالشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت.

وجرى خلال الاتصال إدانة واستنكار العدوان الإيراني الغاشم الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة وعددًا من دول المنطقة، والتأكيد لتضامن المملكة الكامل ووقوفها إلى جانب الكويت، وتسخير جميع الإمكانات لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات.

