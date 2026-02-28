جامعة الدول العربية تدين بشدة الهجمات الإيرانية على المملكة والكويت وقطر والإمارات والبحرين والأردن

البلاد (القاهرة)
أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الاعتداءات والهجمات الإيرانية على كلٍ من المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، والإمارات، والبحرين، والأردن، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دول تُنادي بالسلام وعملت من أجل تحقيق الاستقرار ولم تشارك في الحرب.
وأعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، عن التضامن الكامل مع الدول العربية في مواجهة تلك الاعتداءات، وتأييدها لأية إجراءات تتخذها من أجل الدفاع عن نفسها وتأمين شعوبها.
وشددت على أن الدول العربية اتخذت مواقف واضحة من الأزمة الإيرانية برفض العمل العسكري ضد طهران، وبذلت دول عربية جهودًا هائلة من أجل الوساطة تجنبًا للتصعيد الذي يحدث اليوم.
وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية أنها تتحسب من الخطورة الهائلة التي ينطوي عليها الموقف الحالي في المنطقة، مناشدةً الأطراف الفاعلة كافة في المجتمع الدولي العمل من أجل خفض التصعيد في أسرع وقت، وتجنيب المنطقة ويلات اتساع دائرة عدم الاستقرار والعنف، والعودة إلى الحوار.