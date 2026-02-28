الرياضة تركي آل الشيخ يعلن مواجهة أوليكساندر أوسيك وبطل الكيك بوكسينغ ريكو فيرهوفن على لقب الوزن الثقيل لـWBC ضمن عرض Glory in Giza

البلاد (القاهرة) أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه(GEA) رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، بالتعاون مع مجلة ذا رينغ، عن إقامة نزال عالمي مرتقب، يجمع بطل الوزن الثقيل الموحّد أوليكساندر أوسيك (سجل 24 انتصارًا دون هزيمة، 15 بالضربة القاضية) مع بطل الكيك بوكسينغ السابق ريكو فيرهوفن، وذلك يوم السبت 23 مايو المقبل في جمهورية مصر العربية، على لقب المجلس العالمي للملاكمة (WBC) للوزن الثقيل، في بث حصري عالمي عبر منصة DAZN. ويُقام الحدث تحت عنوان (Glory in Giza)، حيث يلتقي أوسيك مع فيرهوفن، الذي حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في رياضة الكيك بوكسينغ لأكثر من عشر سنوات، في عودة رسمية إلى حلبة الملاكمة بعد غياب دام 12 عامًا. وكان آخر نزال لأوسيك قد انتهى بفوزه بالضربة القاضية في الجولة الخامسة على دانيال دوبوا، أمام أكثر من 80 ألف متفرج في ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، ليحرز لقب الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) للوزن الثقيل في يونيو الماضي، ويتوج بطلًا موحدًا للوزن الثقيل. وبعد أن خاض نزالات احترافية في أوكرانيا وألمانيا وبولندا والولايات المتحدة ولاتفيا وروسيا والمملكة المتحدة، يخوض أوسيك، البالغ من العمر 39 عامًا، أول نزال له في مسيرته الاحترافية في شمال أفريقيا. من جانبه، يُعد الهولندي ريكو فيرهوفن، البالغ من العمر 36 عامًا، أحد أبرز أساطير منظمة GLORY في تاريخ الكيك بوكسينغ، إذ يمتلك سجلًا حافلًا بالأرقام القياسية، أبرزها تحقيقه أكبر عدد من الانتصارات في نزالات الألقاب بواقع 14 انتصارًا، إلى جانب حفاظه على اللقب عبر 13 دفاعًا متتاليًا، فضلًا عن تسجيله أعلى عدد من الانتصارات الإجمالية في المنظمة بـ28 فوزًا، وأطول سلسلة انتصارات بلغت 27 نزالًا، كما عادل الرقم القياسي لأكبر عدد من النزالات في تاريخ GLORY بواقع 29 نزالًا، إلى جانب منافسته في الفنون القتالية المختلطة والملاكمة الاحترافية، محققًا الفوز في نزاله الوحيد بكلتا الرياضتين بالضربة القاضية، ليؤكد مكانته كأحد أكثر الملاكمين هيمنة واستمرارية في تاريخ البطولة. وكان فيرهوفن قد دافع عن لقب الوزن الثقيل في يونيو الماضي، بعد فوزه بقرار إجماع الحكام على بطل الوزن الثقيل الخفيف السابق مرتين أرتيم فاخيتوف، قبل أن يعلن اعتزاله رياضة الكيك بوكسينغ في نوفمبر، مختتمًا مسيرته بـ76 نزالًا حقق خلالها 66 انتصارًا. ويعود فيرهوفن إلى حلبة الملاكمة لأول مرة منذ عام 2014، سعيًا لأن يصبح أول ملاكم يهزم أوسيك في مسيرته الاحترافية. وقال أوسيك:”أحترم كثيرًا من يصلون إلى قمة رياضتهم. ريكو واحد منهم، رياضي قوي وبطل كبير. البطولة لا تتعلق بالأحزمة فقط، بل بسنوات من العمل والانضباط والإيمان. أحترم رحلته، فهو ملك الكيك بوكسينغ بحق، لكن الملاكمة لعبة مختلفة بقوانينها وتاريخها. أنا جاهز ومتحمس لهذه المواجهة، وأعلم أن الجماهير تنتظرها بشغف. ليلة استثنائية قادمة”. من جهته، قال فيرهوفن: “قضيت 12 عامًا بطلًا بلا منازع في الكيك بوكسينغ وحققت كل ما كنت أطمح إليه، لكن البقاء في القمة لم يُضعف شغفي بل زاده. لم أبحث عن الراحة، بل عن أعلى تحدٍّ ممكن. أوسيك بطل بلا منازع في الملاكمة، وهذا هو التحدي الذي يحفزني. بلا منازع أمام بلا منازع، الأفضل يواجه الأفضل”. وسيتم الإعلان لاحقًا عن مزيد من التفاصيل، بما في ذلك معلومات التذاكر ونزالات البطاقة التمهيدية.