الرياضة تأجيل مباريات ثمن نهائي نخبة آسيا

البلاد (جدة) قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مواجهات دور الـ 16 لبطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2، بعد الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة، وتعليق العديد من الرحلات الدولية. وكان من المقرر أن ينطلق دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا للنخبة يوم 2 مارس المقبل، حيث سيلعب الأهلي حامل اللقب مع الدحيل القطري، والهلال مع السد القطري، والاتحاد مع الوحدة الإماراتي، وشباب أهلي دبي ضد تراكتور الإيراني في مباراتين ذهابًا وإيابًا لحسم التأهل إلى دور الثمانية. وفي دوري أبطال آسيا 2، كان من المقرر أن يلعب النصر مع نظيره الوصل الإماراتي ذهابا وايابا في دور الـ16 من البطولة.

وفي حال لم يتم إيجاد توقيت مناسب سوف تستكمل البطولة بنظام التجمع في أبريل، بدءا من دور الـ 16، بعد أن كان مقررًا أن تقام بنظام التجمع من دور الـ 8.