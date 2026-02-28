الرياضة

بطولة البادل الرمضانية للإعلاميين.. فريق صحيفة “البلاد”يواجه فريق الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

صحيفة البلادaccess_time12 / رمضان / 1447 هـ      28 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

محمد الجليحي (الرياض)
وضعت قرعة بطولة وزارة الإعلام الرمضانية للعبة البادل، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1-6 من شهر مارس المقبل، فريق صحيفة “البلاد” في مواجهة مباشرة في دور الـ ٣٢ أمام فريق الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، ويشارك في البطولة 32 فريقا يمثلون الجهات الإعلامية.

وتشارك صحيفة” البلاد” بفريق مكون من الزملاء في المكتب الإقليمي للصحيفة بمدينة الرياض.

وتعتبر هذه المشاركة الأولى لـ”البلاد” في منافسات البطولة، التي تحظى برعاية من وزير الإعلام سلمان الدوسري، بمشاركة مع الاتحاد السعودي للبادل، وتقام في بوليفارد سيتي على ملاعب بادل رش.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *