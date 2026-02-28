بطولة البادل الرمضانية للإعلاميين.. فريق صحيفة “البلاد”يواجه فريق الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

محمد الجليحي (الرياض)

وضعت قرعة بطولة وزارة الإعلام الرمضانية للعبة البادل، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1-6 من شهر مارس المقبل، فريق صحيفة “البلاد” في مواجهة مباشرة في دور الـ ٣٢ أمام فريق الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، ويشارك في البطولة 32 فريقا يمثلون الجهات الإعلامية.

وتشارك صحيفة” البلاد” بفريق مكون من الزملاء في المكتب الإقليمي للصحيفة بمدينة الرياض.

وتعتبر هذه المشاركة الأولى لـ”البلاد” في منافسات البطولة، التي تحظى برعاية من وزير الإعلام سلمان الدوسري، بمشاركة مع الاتحاد السعودي للبادل، وتقام في بوليفارد سيتي على ملاعب بادل رش.